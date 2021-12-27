Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Переходив у забороненому місці: у Київській області на колії загинув 27-річний чоловік 

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Переходив у забороненому місці: у Київській області на колії загинув 27-річний чоловік 

Поліція Київської області

Правоохоронці встановлюють причини ДТП. 

У с. Мотовилівка Фастівського району Київської області на залізничній станції загинув 27-річний чоловік, який переходив колії в забороненому місці. 

Про це повідомили у Фастівському районному управлінні поліції. 

За даними правоохоронців, чоловік переходив колію в забороненому місці. Його збив потяг "Київ-Кам'янець-Подільський". Машиніст застосовував екстрене гальмування та звуковий сигнал, проте уникнути трагедії не вдалося.

Від отриманих травм 27-річний чоловік помер на місці події. У поліції відкрили провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причини ДТП. 

Читайте також: 

Анастасія Лугова, яку рік тому побили в поїзді "Маріуполь-Київ", досі судиться з "Укрзалізницею"

Анастасія Лугова, яку рік тому побили в поїзді "Маріуполь-Київ", досі судиться з "Укрзалізницею"
Наступна публікація