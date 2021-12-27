Переходив у забороненому місці: у Київській області на колії загинув 27-річний чоловік 

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.
У с. Мотовилівка Фастівського району Київської області на залізничній станції загинув 27-річний чоловік, який переходив колії в забороненому місці.
Про це повідомили у Фастівському районному управлінні поліції.
За даними правоохоронців, чоловік переходив колію в забороненому місці. Його збив потяг "Київ-Кам'янець-Подільський". Машиніст застосовував екстрене гальмування та звуковий сигнал, проте уникнути трагедії не вдалося.
Від отриманих травм 27-річний чоловік помер на місці події. У поліції відкрили провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причини ДТП.
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