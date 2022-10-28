Передавав окупантам координати для ракетних ударів по столиці: у Києві заочно судитимуть кримчанина

Чоловік, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був завербований спецслужбами держави-агресорки.

У Києві заочно судитимуть завербованого російськими окупантами кримчанина, який передавав їм координати для ракетних ударів по столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був завербований спецслужбами держави-агресора.

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Зокрема, від російських кураторів чоловік отримав завдання, використовуючи свої зв’язки, організувати збір та передачу інформації про пересування на території Києва та Київської області українських військ, розташування блокпостів, а також адреси об’єктів критичної, цивільної та військової інфраструктури у столиці.

Фото: Прокуратура Києва

"Вказані завдання чоловік передавав своїй знайомій – 60-річній жительці Києва, яка на власний мобільний телефон фотографувала ці об’єкти. Зібрану інформацію, а також координати розташування об’єктів жінка передавала спільнику через мобільні додатки", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що з березня по червень жінка зібрала та передала співучаснику інформацію про 21 вищевказаний об’єкт. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно неї у вересні 2022 року направлено до суду.

Обвинувальний акт щодо її спільника, громадянина України, за обвинуваченням у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України), скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва. Його судитимуть заочно.

Нагадаємо, в.о. голови СБУ Василь Малюк підтвердив, що в діяльності УПЦ МП є загрози ворожого впливу. За його словами, вже є 33 підозрюваних з УПЦ МП – від агентів збору інформації до коригувальників вогню в рясах.

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