Передавав армії РФ інформацію про українських патріотів: у Києві затримали колаборанта

Передавав армії РФ інформацію про українських патріотів: у Києві затримали колаборанта

Мешканець столиці погрожував та залякував громадян, які мають патріотичну українську позицію.

У Києві затримали колаборанта, який передавав армії РФ інформацію про українських патріотів, а також погрожував та залякував громадян, які мають патріотичну українську позицію.

У Солом’янському районі поліцейські вже розпочали досудове розслідування стосовно нього.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції спільно із працівниками Служби безпеки України викрили 49-річного мешканця столиці у причетності до колабораційної діяльності.

Під час перевірки мобільного телефону, а саме листування у соціальних мережах та месенджерах, поліцейські з’ясували, що киянин активно підтримує проросійські рухи. Зокрема, чоловік передає армії країни-агресора інформацію про українських патріотів, а також погрожує та залякує громадян, які мають патріотичну українську позицію.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою дізнавач Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Києві затримано диверсійно-розвідувальну групу. До складу ДРГ входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка, 2000 року народження.

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