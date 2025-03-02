Перебував у нетверезому стані: у Києві затримали водія, який спричинив ДТП і травмував трьох пасажирів

Автопригода трапилася під час комендантської години.

Правоохоронці затримали водія, який вночі 2 березня спричинив ДТП і травмував трьох своїх пасажирів. Кермувальник KIA перебував у нетверезому стані.

Про це повідомила поліція Києва.

Як зазначається, рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

ДТП у Києві

"Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали винуватець автопригоди, який перебував напідпитку (2,1 проміле), та троє його пасажирів, яких з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до лікарні", - повідомили правоохоронці.

ДТП у Києві

Фігуранту загрожує до 3 років позбавлення волі.

Раніше у селі Музичі, що на Київщині, сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, 33-річний водій автомобіля Dacia Logan збив двох пішоходів – 44-річну жінку та 58-річного чоловіка.

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