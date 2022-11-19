Перебувала у розшуку майже рік: затримано скандально відому суддю Броварського суду (фото)

За словами керівника поліції Київщини, свого часу необґрунтованість вироків Ганни Білик відверто дивували суспільство і навіть її колег-суддів.

Відому суддю Броварського суду, яка перебувала у розшуку майже рік, затримала поліція Київщини.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Свого часу необґрунтованість вироків Ганни Білик відверто дивували суспільство і навіть її колег суддів. Перебуваючи під слідством за хабарництво від 2017 року, суддя встигла ухвалити велику кількість рішень іменем України", - зазначив він.

Також читайте Виправдовував агресію Росії: СБУ повідомила про нові підозри скандальному митрополиту на Вінниччині

За словами Нєбитова, один із найгучніших епізодів у практиці Білик – зґвалтування 16-річної дівчини сироти. Тоді поліція затримала двох підозрюваних, втім колишня служителька Феміди призначила їм запобіжний захід у вигляді незначної застави, через що кривдники вийшли на волю.

"Ще влітку 2021 року Вищий антикорупційний суд оголосив Ганні Білик вирок - шість років позбавлення волі за хабарництво, а в січні вже цього року винесла відповідну ухвалу і Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Втім, війна дала змогу екссудді переховуватись і ухилятись від виконання покарання", - повідомив очільник поліції Київської області.

Поліція Київщини оголосила втікачку в розшук, і, провівши низку оперативних заходів, встановила місцеперебування засудженої.

Нині екссуддя в СІЗО.

Наразі хабарниці обрано покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві суддя відмовилася подавати декларацію "через релігійні переконання".

Новини Києва: п`яний водій заявив поліцейським, що його батько-суддя "відмаже" його

Читайте також: