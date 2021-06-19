Перебігали дорогу в забороненому місці: в Києві вантажівка на смерть збила чоловіка та жінку (фото)

Водію, якщо його вину доведуть, загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві на проспекті Бажана ввечері, 18 червня, вантажівка на смерть збила чоловіка та жінку, які перебігали дорогу в забороненому місці.

Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.

Про ДТП правоохоронцям повідомив водій вантажівки. Він зазначив, що збив двох людей, які перебігали дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм потерпілі померли.

Одним із загиблих виявився 35-річний чоловік. Особу жінки наразі встановлюють.

За фактом ДТП відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водію, якщо його вину доведуть, загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває розслідування.

Нагадаємо, у Вінницькій області жінка на смерть збила свого колишнього співмешканця.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 18 червня 2021 року

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