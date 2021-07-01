Перебігала в забороненому місці: у Києві автомобіль збив маму з дитиною у візочку (фото)

Від удару жінка із немовлям відлетіли на кілька метрів.
У Києві на вулиці Будівельників, 6 у четвер, 1 липня, автомобіль збив матір із дитиною у візочку. За попередніми даними, жінка перебігала дорогу в забороненому місці.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Очевидці ДТП повідомляють, що мати із дитиною перебігала дорогу в забороненому місці, де її збив автомобіль. Від удару жінка із немовлям відлетіли на кілька метрів.
За попередніми даними, пішохідка та її дитина живі. Потерпілих госпіталізували. Жінка, яка була за кермом автомобіля, залишилась на місці ДТП, куди викликали поліцію.
Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, у Вінниці судитимуть водія, який травмував дитину. Він напідпитку збив візочок із малюком