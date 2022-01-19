Пентхаус Петра Олексійовича у Києві: як з'явився "будиночок Карлсона" та чому його вимагають знести (фото)

Пентхаус Петра Олексійовича у Києві: як з'явився "будиночок Карлсона" та чому його вимагають знести (фото)

Мешканці будинку не проти такого сусідства, заходять у гості на дах і підтримують пенсіонера у його захопленні.

У Києві просто на даху 12-поверхового багатоквартирного будинку, місцевий мешканець господарює уже майже 10 років. Проте тепер його так званий будиночок Карлсона хочуть знести.

Про це повідомляє "Інформатор Гроші".

З ДСП та без комунікацій

Пенсіонер Петро Олексійович 10 років тому збудував на даху багатоповерхового будинку в районі Троєщини власну фазенду з городом.

Оскільки його однокімнатна квартира розташована на верхньому поверсі, чоловік має доступ на дах із загального коридору. Дах протікав і пенсіонер власним коштом зробив капітальний ремонт з ізоляцією. Крім того, він збудував невеликий будиночок для відпочинку.

Це конструкція з ДСП з вікнами, дверима та дахом. Жодних комунікацій до нього не проведено. А от у дворі, теж організованому на даху, розбитий сад із рослинами у горщиках, і навіть невеликий город. Для поливу використовується дощова вода із встановленої там же ванни.

За "будиночок Карлсона" взялася прокуратура

Мешканці будинку не проти такого сусідства, заходять у гості на дах і підтримують пенсіонера у його захопленні. Не проти і голова ЖБК.

Тепер про будинок на даху дізналися міські органи, і Деснянська прокуратура порушила кримінальне провадження.

Петру Олексійовичу виписали два штрафи за порушення правил експлуатації будинку.

Фото: Newdaynews

Архітектори та міські служби переконані, що подібні споруди є незаконними. Це порушує чіткі правила і навіть зібрані на захист підпису мешканців не мають сили. Будівництво на даху дає на конструкцію навантаження, на яке вона не розрахована. Служби аргументують, що навіть якщо заплющити очі на цей будинок, то на дахах почнуть з'являтися басейни.

Тож "будиночок Карлсона" наказують знести.

Пенсіонер тепер намагається узаконити споруду.

Як дістатися

Будинок розташований за адресою вул. Лаврухіна, 11. Між вулицями Оноре Де Бальзака та Теодора Драйзера, неподалік ТРЦ "Район". Доїхати можна трамваями №4, №5, а також маршруткою №504.

Нагадаємо, у Києві мешканці багатоповерхівки опалюють будинок дровами.

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