Павло Зібров показав знищену квартиру друзів, в яку потрапила ракета окупантів у Вишгороді

Співак Павло Зібров розповів, що під час масованого ракетного обстрілу російськими окупантами України 23 листопада постраждали його друзі.

Ворожа ракета впала на будинок у Вишгороді, у якому мешкали друзі артиста і вщент зруйнувала квартиру людей. До лікарні потрапили чоловік і жінка, діти, на щастя, цілі. Втім, чоловік зазнв серйозних травм і зараз бореться за життя у лікарні:

"Друзі, вчора сталась жахлива біда, ворожа ракета впала на житловий будинок у Вишгороді. В цьому будинку, який на відео, були наші добрі друзі. Валя в лікарні з осколковими пораненнями, Віталік у реанімації, бореться за життя та кінцівки. Я вас дуже прошу допомогти цій родині, яка залишилась без даху над головою з двома дітьми на руках. Вони вже пережили блокаду на початку війни. Дякувати Богу, що живі, але їм потрібна наша фінансова підтримка!" – написав Зібров.

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Артист попросив українців фінансового допомогти родині і повідомив, що частина коштів з його концертів у Карлових Варах та Празі йдуть на допомогу цій родині. Також Зібров залишив реквізити для допомоги родині: Алексєєнко Валентина, Приват: 5457082274435317.

Нагадаємо, що 23 листопада рф випустила по Україні 70 ракет та п'ять ударних дронів. З них українською ППО вдалося ліквідувати всі дрони та збити 51 ракету. Втім, ворожі ракети влучили у об'єкти критичної інфраструктури, після чого Україна залишилася без світла. Також ракети поцілили у житлові будинки по всій Україні. Зокрема, одна з ворожих ракет, випущених вдень по Київщині, влучила у багатоповерхівку у Вишгороді. Ворожий обстріл забрав життя кількох людей, зруйнував квартири та автівки.

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