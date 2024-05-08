Пасажири загинули на місці: на Київщині легковик протаранив вантажівку – відео

На Київщині, біля села Святопетрівське, вранці 8 травня сталася аварія – легковик на швидкості протаранив вантажівку. Загинули водій та двоє пасажирів легковика.

Про це повідомила поліція Київської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, подія сталась о 10:30. Вантажний автомобіль "MAN" виїздив із другорядної дороги на головну – в напрямку Боярки. У цей час у бік Вишневого на великій швидкості їхав автомобіль "КІА".

Коли вантажівка здійснювала поворот ліворуч на світлофорі, легкове авто вʼїхало йому під причіп. Внаслідок зіткнення, 34-річний водій легковика та двоє пасажирок – 34-річна дружина кермувальника та її 57-річна мати від отриманих травм загинули на місці.

Легковик на швидкості протаранив вантажівку – є жертви

Слідчі слідчого управління Київщини за фактом ДТП, розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Працівники поліції затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події продовжують працювати слідчі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва водій КАМАЗу врізався у маршрутку. Внаслідок ДТП травм зазнали водій та пасажири маршрутки.

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