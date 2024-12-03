Пасажири "синьої" гілки метро знову зафіксували воду на рейках

На Оболонсько-Теремківській лінії київського метро знову помітили воду. Пасажири зафіксували на відео “річку”, яка утворилася між рейками на станції “Деміївська”.

Відео опублікували у місцевих Telegram-каналах.

“Сьогодні на станції метро “Деміївська” пасажири знову побачили річку між рейками”, – зазначають користувачі у соцмережах.

Скріншот / Вода між рейками на станції "Деміївська"

Наразі представники КП “Київський метрополітен” не коментували ситуацію та не підтверджували інформацію про можливе підтоплення.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року на деяких ділянках "синьої" гілки столичної підземки сталось аварійне підтоплення та просідання ґрунту над тунелем. Це спричинило як тимчасове обмеження руху потягів низкою станцій метро, так і повне закриття окремих його ділянок.

Серед підозрюваних — виконувач обовʼязків начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" та начальник служби колії, тунельних споруд і будівель. Загальна сума завданих збитків внаслідок аварії — майже 165 млн грн.