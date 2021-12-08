Як KAN Development дбає про здоров'я мешканців? Відкриття Добробуту в ЖК

Вперше український девелопер подбав про розміщення медичних центрів на території своїх житлових комплексів.

KAN Development та медична мережа "Добробут" підписали меморандум про стратегічне партнерство на території житлових комплексів девелопера. Послуги клініки стануть доступні мешканцям Файна Таун вже з другого кварталу 2022 року, наступне відкриття відбудеться в ЖК Respublika.

Це вперше український девелопер подбав про розміщення медичних центрів на території своїх житлових комплексів. Колаборація KAN та Добробуту стала логічним продовженням членства двох компаній в Глобальному договорі ООН у намірах сприяти захисту прав і здоров'я людей, інновацій та інфраструктури, стабільного розвитку спільнот і міста.

Більше не потрібно відкладати візит до лікаря. Кілька кроків по території житлового комплексу і ти в сучасному медичному центрі. Для мешканців KAN Development Добробут пропонує широкий спектр медичного сервісу та комплексний пакет послуг. Прийом пацієнтів відбуватиметься за попереднім записом цілодобово та без вихідних, що особливо актуально в період міжсезоння та пандемії. Діагностика та надання медичної допомоги дітям та дорослим відбуватиметься за 20 напрямками відповідно до українських та міжнародних стандартів. Щодня у клініці зможе амбулаторно обслуговуватись близько 100 пацієнтів.

"Партнерство з Добробутом стане довгостроковим проектом, що забезпечить легкий доступ мешканців KAN до медичних послуг. Надавати можливість швидкого отримання медичної допомоги на території свого дому в будь-яку пору доби - логічний крок у напрямку посилення інфраструктури нових житлових комплексів KAN та підвищення якості життя наших мешканців", - коментує Ігор Ніконов, засновник KAN Development.

"Доступність сучасних якісних медичних послуг – наше головне завдання та відповідальність. Воно відповідає і світовим трендам - третьої мети Глобального договору ООН (забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці). Саме тому ми постійно розвиваємося – відкриваємо нові мультифункціональні медичні центри, розширюємо спектр послуг. За 5 років ми інвестували 1,5 мільярда гривень у нові об'єкти та сучасне обладнання, відкрили понад 10 нових медичних напрямків, щорічно проводимо понад 15 тис. операцій. Партнерство з KAN Development – важливий крок, який багато в чому відповідає на запит населення до пішої доступності якісних медичних послуг", - зазначає Олег Калашніков, співзасновник та Генеральний директор Добробут.

Добробут на території житлового комплексу "Файна Таун" працюватиме за адресою: Київ, вулиця Салютна 2б. Наступний медичний центр мережі буде відкрито на території житлового комплексу "Respublika" - за адресою: Київ, вулиця Кільцева дорога 1/ Теремківська, 4а.