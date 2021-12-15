Парковка 200 грн/год: найдорожчу вулицю Києва зробили доступною для всіх водіїв

Парковка 200 грн/год: найдорожчу вулицю Києва зробили доступною для всіх водіїв

Тепер година парковки коштуватиме 35 гривень.

Найдорожчу вулицю Києва біля будівлі Пасажу, де паркування коштувало 200 гривень за годину, зробили доступною для всіх водіїв.

Про це 14 грудня повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram.

Проїзд на вулицю було перекрито нелегальними паркувальниками. Вони поставили на вулиці шлагбаум та світлофор.

Комунальники демонтували все, що блокувало заїзд автомобілістів. Тепер паркування там коштуватиме 35 гривень за годину. Усов наголосив, що гроші будуть йти до бюджету міста.

"Комунальні служби демонтували незаконно встановлений світлофор та приватний болард та відкрили автомобільну частину Пасажу для всіх, хто готовий оплатити паркування офіційно – через Київ Цифровий. Плата за паркування згідно з тарифом І зони – 35 гривень на годину", - написав Усов.

t.me/usov_ua/242

Нагадаємо, що у Києві вночі 15 грудня водій за кермом BMW влетів у два припарковані автомобілі, а потім врізався у стіну ТРЦ DreamTown. Аварія сталася на Оболонському проспекті.

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