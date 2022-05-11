Пані посол Великої Британії відвідала Ірпінь

Пані посол Великої Британії в Україні відвідала Ірпінь та розповіла про жахливі руйнування.
Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс під час візиту до Ірпеня на Київщині побачила жахливі руйнування, завдані Росією.
Про це вона повідомила у Twitter.
"Я відвідала Ірпінь сьогодні. Центр міста – це історія жахливих руйнувань, завданих Росією. Зруйновані будинки, школи, дитсадки, поліклініки та торгові центри. Я зустріла мешканців, які досі живуть у темних, холодних підвальних сховищах", - йдеться у дописі.
I visited #Irpin today.The town centre is a horror story of destruction by . Homes, schools, kindergartens, clinics and shopping centres destroyed. I met residents still living in pitch dark cold basement shelters. pic.twitter.com/xOPqmkYT0N— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 11, 2022
Нагадаємо, амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс 29 квітня повернулася до столиці України.
Читайте також:
- Міністр закордонних справ Нідерландів відвідав Ірпінь
- Мер Ірпеня показав купи боєприпасів, які окупанти залишили або скинули на місто (відео)
- Генеральна секретарка Ради Європи відвідала Бородянку та Ірпінь (фото)