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Пані посол Великої Британії відвідала Ірпінь

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Пані посол Великої Британії відвідала Ірпінь

Фото: УНІАН

Пані посол Великої Британії в Україні відвідала Ірпінь та розповіла про жахливі руйнування.

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс під час візиту до Ірпеня на Київщині побачила жахливі руйнування, завдані Росією.

Про це вона повідомила у Twitter.  

"Я відвідала Ірпінь сьогодні. Центр міста – це історія жахливих руйнувань, завданих Росією. Зруйновані будинки, школи, дитсадки, поліклініки та торгові центри. Я зустріла мешканців, які досі живуть у темних, холодних підвальних сховищах", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс 29 квітня повернулася до столиці України.

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