Пані посол США прокоментувала масовану нічну атаку на Київ

Російський масований ракетний удар на Київ вночі 21 березня міг бути відповіддю Кремля на зустріч радників з питань безпеки у столиці.

Про це заявила пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк у Twitter (X).

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського?", - наголосила Брінк.

Дипломатка також подякувала воїнам сил протиповітряної оборони України за захист.

Як повідомлялося, вночі армія РФ здійснила сильну ракетну атаку на Київ. У кількох районах сталося падіння уламків ракети, виникли пожежі, пошкоджено автомобілі. Сили ППО знищили близько трьох десятків повітряних цілей.

Відомо, що під час ракетного удару кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Серед потерпілих є одна дитина.

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