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Пані посол Британії натрапила у кафе Києва на круасан "Борис Джонсон" (фото)

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Пані посол Британії натрапила у кафе Києва на круасан "Борис Джонсон" (фото)

Фото: Associated Press

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс побвуала у столичному кафе і натрапила там на круасан, названий на честь прем’єра країни – "Борис Джонсон".

Смаколик навіть зовні схожий на Джонсона, а саме нагадує славнозвісну зачіску політика.

Відповідне фото дипломатка опублікувала в Мережі.

"Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон", – йдеться у повідомленні Сіммонс.

Нагадаємо, нещодавно в Чернігові Джонсона посвятили в козаки та нарекли Борисом Чуприною. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять до Лондона.

Зазначимо, що прем'єр Британії надає Україні величезну підтримку на всіх фронтах. Він одним із перших серед західних лідерів особисто приїздив до України, де побачив звірства оупантів, а також зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

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