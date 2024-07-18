Збільшення акцизів на пальне: як кияни відреагували на рішення Ради

Кияни до рішення підвищити вартість акцизу на пальне ставляться з розумінням, хоч і використовують бензин наразі в побуті частіше. Зокрема, для “підживлення” генераторів під час відключень світла.

Відповідне опитування провів “Телеканал Київ”.

Так, у мешканців запитали, чи як вони ставляться до того, що з 1 вересня підвищиться акцизний податок на паливо. Більшість містян відповіли, що розуміють ситуацію.

“Користуються бензином для генератора. Кожен день. Це потрібно робити”.

“Ставлюся критично, бо я ще користуюся генератором вдома. Тому для мене ціна на пальне дуже критична”.

“Як би у нас був вибір… Ставлюся критично. Но вибору у нас нема. Хоч по 100 гривень буде, все одно потрібно заправлятися та їздити. Ціни ростуть на все”.

“Цілком зрозуміло, що звідкись дохідну частину потрібно брати в той час, коли виробництво настільки постраждало. Це вимушена міра, я розумію”.

Нагадаємо, що Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне.