Пакують валізи і їдуть геть: з'явилось відео, як з Києва тікають російські дипломати

Раніше дипломати країни-агресорки спалювали документи.
Росія почала вивозити своїх дипломатів із посольства у Києві. Вони пакують валізи та сідають в авто.
Про це повідомив військовий журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.
"Дипломати тікають з посольства Росії в Києві", - написав журналіст.
На відео видно, як російські дипломати із валізами сідають у автомобілі, щоб виїхати зі столиці України.
Вчора у Мережі публікували відео, як співробітники посольств і консульств вже активно готувались до виїзду та замітали за собою всі сліди.
Місцеві жителі зняли на відео, як вони палять документи в бочках.
Нагадаємо, раніше Росія заявила планує вивезти з України усіх своїх дипломатів через нібито "загрозу їхньому життю".