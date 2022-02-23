Пакують валізи і їдуть геть: з'явилось відео, як з Києва тікають російські дипломати

Пакують валізи і їдуть геть: з'явилось відео, як з Києва тікають російські дипломати

Раніше дипломати країни-агресорки спалювали документи.

Росія почала вивозити своїх дипломатів із посольства у Києві. Вони пакують валізи та сідають в авто.

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Про це повідомив військовий журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

"Дипломати тікають з посольства Росії в Києві", - написав журналіст.

На відео видно, як російські дипломати із валізами сідають у автомобілі, щоб виїхати зі столиці України.

Вчора у Мережі публікували відео, як співробітники посольств і консульств вже активно готувались до виїзду та замітали за собою всі сліди.

Місцеві жителі зняли на відео, як вони палять документи в бочках.

Нагадаємо, раніше Росія заявила планує вивезти з України усіх своїх дипломатів через нібито "загрозу їхньому життю".