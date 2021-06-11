Падіння жінки під трамвай: поліція Києва оприлюднила подробиці інциденту

50-річну потерпілу госпіталізовано до медичної установи.

У Києві поліція проводить усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини травмування жінки на трамвайних коліях.

Внаслідок інциденту 50-річну потерпілу госпіталізовано до медичної установи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що на вулиці Харківське шосе жінка потрапила під трамвай. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що потерпіла переходила трамвайні колії у невстановленому місті, зачепилась та впала, а водій трамваю не встиг загальмувати. Екіпажем патрульної поліції на місці події потерпілій надано першу домедичну допомогу, після чого її негайно госпіталізували лікарі.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції, після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, свідки розповідали, що довелося підіймати трамвай, аби дістати потерпілу.

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У Києві дівчина впала під трамвай

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