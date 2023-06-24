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Падіння уламків збитих ракет на багатоповерхівку в Києві: під завалами можуть бути люди (відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Падіння уламків збитих ракет на багатоповерхівку в Києві: під завалами можуть бути люди (відео)

Уламки збитих у Києві ракет вночі 24 червня впали на будинок у Солом'янському районі. / Фото: Associated Press

Рятувальні роботи тривають.

Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Солом'янці у Києві, куди влучили уламки збитих ППО ракет, можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошукову операцію.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Рятувальні служби працюють. Велика ймовірність того, що під завалами можуть перебувати люди", - розповів мер.

Кличко підтвердив інформацію, що загинуло троє людей. Двоє потерпілих шпиталізували до медзакладу, а дев'ять - отримали допомогу медиків на місці. За словами мера, всіх мешканців будинку евакуювали. 

Крім того, у дворі багато пошкоджених автівок. Периметр двору перекритий. Всі служби працюють на місці, наголосив столичний голова. 

Атака на Київ 

Вночі 24 червня у столиці двічі оголошували "тривогу". Окупанти атакували ракетами з бомбардувальників. Ракети Х-101/555 випустили з району Каспію. У повітряному просторі навколо міста було виявлено та знищено понад 20 ворожих цілей. 

Уламки ракет, які збили сили ППО, упали на 25-поверховий будинок в Солом'янському районі. Частково зруйнувалися кілька поверхів багатоповерхівки: 16, 17, 18, 19. Пошкоджено щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку.

Відомо загибель трьох осіб. Наразі тіла не усіх жертв нічного удане ідентифіковані. В МВС наголошують, що потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації.

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