Падіння уламків зафіксовано у всіх районах: що відомо про атаку РФ на Київ - нові деталі

Внаслідок ранкової атаки Росії по Києву постраждало троє людей: 32-річний чоловік, 19-річна дівчина та 24-річна дівчина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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"Наразі відомо про трьох постраждалих унаслідок сьогоднішньої російської атаки. 32-річного чоловіка та 19-річну дівчину з пораненнями госпіталізували до лікарні, ще одній постраждалий, 24-річній місцевій мешканці, надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронних органів, падіння уламків зафіксовано у всіх районах Києва. Пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під’їзд багатоквартирного будинку та станція метрополітену. Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять авто.

Поліцейські продовжують працювати на місцях та збирають докази чергового злочину країни-терористки.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу РФ у Києві зросла кількість постраждалих.

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