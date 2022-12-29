Падіння уламків ракет у Києві: є постраждалі

У небі над Києвом 29 грудня сили протиповітряної оборони збили російські ракети, уламки яких впали у кількох районах. Відомо про потерпілих.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих в Дарницькому районі", - йдеться у повідомленні.

Також це підтвердив міський голова Віталій Кличко. За його словами, рятувальники продовжують пошукові роботи.

"Наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували", - наголосив мер.

Зголом Кличкот наголосив, що вже троє постраждалих. Зокрема, 14-річна дівчина. Всіх госпіталізували.

Нагадаємо, 29 грудня у Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. В КМВА повідомили про ППО у столиці.

Стало відомо, що уламки ракет впали у трьох районах столиці. Так, ошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство - вГолосіївскому, а також дитячий майданчик - в Печерському.

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