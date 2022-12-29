Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Падіння уламків ракет у Києві: є постраждалі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3626
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Падіння уламків ракет у Києві: є постраждалі

Щонайменше троє людей травмовано.

У небі над Києвом 29 грудня сили протиповітряної оборони збили російські ракети, уламки яких впали у кількох районах. Відомо про потерпілих. 

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих в Дарницькому районі", - йдеться у повідомленні. 

Також це підтвердив міський голова Віталій Кличко. За його словами, рятувальники продовжують пошукові роботи. 

"Наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували", - наголосив мер. 

Зголом Кличкот наголосив, що вже троє постраждалих. Зокрема, 14-річна дівчина. Всіх госпіталізували.

Нагадаємо, 29 грудня у Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. В КМВА повідомили про ППО у столиці.

Стало відомо, що уламки ракет впали у трьох районах столиці. Так, ошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство -  вГолосіївскому, а також дитячий майданчик - в Печерському.

Читайте також:

Змушують російську авіацію боятись: як зенітники охороняють небо Херсонщини

Змушують російську авіацію боятись: як зенітники охороняють небо Херсонщини

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3626
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація