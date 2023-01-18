Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло 16 людей, серед них двоє дітей та керівництво МВС

У Броварах 18 січня внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка загинуло 16 людей, серед яких двоє - діти.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Усього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що 22 потерпілих наразі перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Нагадаємо, що 18 січня у місті Бровари, що під Києвом, поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали, є постраждалі.

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Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що гвинтокрил, який впав в Броварах, призначений для потреб ДСНС.

У поліції Броварів раніше також підтвердили загибель двох пілотів.

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