Падіння гвинтокрила у Броварах: з'явилися перші фото з місця подій

На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.
Зранку 18 січня у Броварах поблизу дитячого садочка впав гвинтокрил.
Магнолія ТВ опублікувала перші фото з місця падіння літального апарату.
За попередньою інформацією, на місці події загинуло 5 людей.
Також світлини з місця подій почали з'являтися і на місцевих телеграм-каналах.
Варто зазначити, що 18 січня у місті Бровари, що під Києвом, поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Це підтвердили в Офісі президента України.
Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали, є постраждалі.
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