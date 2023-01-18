Падіння гвинтокрила у Броварах: з'явилися перші фото з місця подій

На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.

Зранку 18 січня у Броварах поблизу дитячого садочка впав гвинтокрил.

Магнолія ТВ опублікувала перші фото з місця падіння літального апарату.

Фото: Магнолія-ТВ

Фото: Магнолія-ТВ

За попередньою інформацією, на місці події загинуло 5 людей.

Також світлини з місця подій почали з'являтися і на місцевих телеграм-каналах.

Фото: Трибуна - Бровари

Фото: Трибуна - Бровари

Варто зазначити, що 18 січня у місті Бровари, що під Києвом, поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Це підтвердили в Офісі президента України.

Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали, є постраждалі.

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