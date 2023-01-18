Падіння гвинтокрила у Броварах: у Повітряних силах прокоментували авіакатастрофу

У середу вранці, 18 січня, у Броварах впав вертоліт ДСНС, є жертви.

У Броварах 18 січня сталася катастрофа внаслідок падіння вертольота ДСНС біля дитячого садка. Наразі відомо про 18 жертв, серед них – троє дітей.

Як розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, наразі про причини падіння гвинтокрила говорити зарано, є кілька факторів, через які може статися катастрофа.

"Щоб, дослідити авіакатастрофу потрібен певний час. Буде створено комісію, до якої увійдуть фахівці, які з’ясують які фактори вплинули на те, що вертоліт, на жаль впав. Все буде достеменно вивчатися як мінімум кілька тижнів", - зазначив він.

Юрій ігнат також розповів, що відбулось падіння гелікоптера Super Puma, які передавали французькі партнери. Ці гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС і МВС, займались різними спеціальними завданнями.

Падіння вертольота у Броварах

У середу, 18 січня у місті Бровари поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Станом на зараз відомо, що загинуло вже 18 людей, серед них – троє дітей. Поранення отримали – 26 людей, серед яких 15 дітей.



Пізніше стало відомо, що внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар, також загинуло два пілоти.

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