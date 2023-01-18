Падіння гвинтокрила у Броварах: кількість жертв зросла до 18 осіб

Також стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.

У Броварах у середу, 18 січня, у катастрофі внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка загинуло вже 18 людей, серед них – троє дітей.

Поранення отримали – 26 людей, серед яких 15 дітей.

Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, на місці трагедії, де впав вертоліт, триває рятувальна операція.

Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби.



Падіння вертольота у Броварах

У середу, 18 січня у місті Бровари поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеб, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що гвинтокрил, який впав в Броварах, призначений для потреб ДСНС.

Пізніше стало відомо, що внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар, також загинуло два пілоти.

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