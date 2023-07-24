Була при тямі і розмовляла з лікарями: у Києві проведено унікальну операцію на мозку 16-річної дівчини

У Києві в Охмадиті лікарі провели унікальну операцію на мозку 16-річної дівчини. Під час видалення пухлини у головному мозку пацієнтка була при тямі.

Про це йдеться у повідомленні Охмадиту.

Дівчина планувала цього року поступати на юридичний факультет. Проте на заваді стала неочікувана хвороба. У дівчини почалися головні болі, запаморочення, порушення мовлення. Лікарі діагностували велику пухлину в мозку.

Під час операції дитина розмовляла з хірургами

В Охматдиті дівчинку комплексно дообстежили діагности, радіологи, неврологи, педіатри. Виявилось, пухлина розміщена між мовними центрами розумінням мови та мовленням. Видалити пухлину, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки якщо Даша буде при тямі під час операції, ба більше — буде розмовляти та задіювати мовні центри, аби нейрохірурги змоги зберегти мовлення дівчинці.

Унікальна awake анестезія

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Єдиний варіант, за якого це було можливо,— провести операцію з унікальною awake анестезію, під час якої пацієнт перебуватиме при тямі. Це друга в Україні подібна операції, яку провели дитині.

Неврологи, психологи, логопеди та педіатри підготували Дашу до хірургічного втручання. Спеціалісти провели спеціальні тести та підтвердили, що дівчинка готова до подібної операції, вона не злякається та зможе взаємодіяти з лікарями після пробудження.

Нейрохірурги Охматдиту визначили мовні центри в корі головного мозку та видалили внутрішньомозкове утворення, не зачепивши центри та провідні шляхи. Ця операція поєднала в собі чимало сучасних методик.

"Ми застосували комплекс унікального обладнання, що є в Охматдиті: станцію планування операції, нейронавігацію, ультразвуковий диструктор, мікроскоп з флюресценцїєю (введено контрастну речовину, що під ультрафіолетом підсвічувала пухлину) та інтраопераційний УЗД-контроль",— розповідає Павло Плавський, завідувач відділення нейрохірургії Охматдиту.

Анестезіологи Охматдиту провели рідкісну awake анестезію. На початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а коли нейрохірурги проводили основний етап — у свідомості.

"Awake анестезія потребує застосування мультимодального підходу, що включає в себе використання усіх можливих методів регіонарної та місцевої анестезії з обовʼязковим використанням препаратів ультракороткої дії, що робить наркоз більш керованим. Все це дає можливість у необхідний час розбудити пацієнта, отримати від нього необхідній зворотній зв’язок та забезпечити йому комфортне перебування під час операції",— розповідає анестезіолог відділення ВАІТ з ЕКМО Охматдиту Станіслав Школьний.

Описувала картинки, які бачила перед собою

Під час операції неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення. Дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою.

Вже за дві години у відділені анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО Даша самостійно стала на ноги, мала змогу пити та їсти все що захоче, та поруч з нею завжди могла перебувати мама. На наступний день Дашу перевели до звичайної палати. Одразу після операції дівчинка перестала шепелявити, зникли проблеми з мовленням.

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