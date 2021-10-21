"Пацієнт вже не дихав": у Києві медики врятували 28-річного чоловіка, якого мати знайшла повішаним

"Пацієнт вже не дихав": у Києві медики врятували 28-річного чоловіка, якого мати знайшла повішаним

Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані.

У Києві на вулиці Галицькій медики врятували 28-річного чоловіка, який намагався вчинити самогубство.

Про це повідомили в КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

Лікарі повідомили, що після виклику вони через 5 хвилин прибули на місце. Там вони встановили, що хлопець намагався скоїти суїцид. На той момент пацієнт перебував у стані клінічної смерті.

"Ангели серед нас. Дзвінок на 103. Повідомлення про повішання, пацієнт не дихає. Фельдшери Наталя Ангел та Денис Шалига одразу після того, як прибули на місце, розпочали серцево-легеневу реанімацію. Серце таки вдалось запустити, у чоловіка відновилося дихання. Пацієнта у тяжкому стані госпіталізували до однієї з київських лікарень", - повідомили медики.

Facebook/Киев Оперативный

У спільноті "Київ оперативний" додали, що на момент інциденту мати чоловіка, який намагався вкоротити собі життя, була вдома, а батько вийшов у магазин.

"Син сказав, що піде у душ. Через 5 хвилин мати постукала до сина, але у відповідь - тиша. Жінка вибила двері і побачила сина, який повісився на трубі. В цей момент батько повернувся і, побачивши ситуацію, зрізав мотузку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві дівчина-підліток випала з вікна 9 поверху.

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