"П'ятниця - затори ж!" У Києві гелікоптер приземлився на парковку ТРЦ і здивував перехожих (відео)

"П'ятниця - затори ж!" У Києві гелікоптер приземлився на парковку ТРЦ і здивував перехожих (відео)

В поліції пояснили, що відбувалося.

У п'ятницю, 26 листопада, у Києві гвинтокрил приземлився на парковку ТРЦ Lavina Mall прямо біля автомобілів. Інцидент здивував перехожих та користувачів соцмереж.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"Нічого собі! Це що за гвинтокрил такий сів на паркування ТРЦ LavinaMall? Так взагалі можна?", "П'ятниця - затори ж!" - йдеться під відео.

У поліції Києва виданню "Сегодня" повідомили, що на гелікоптері здійснювалося авіаперевезення хворого. Про це надійшло повідомлення на лінію 102.

"На лінію 102 надійшло повідомлення, що в цьому місці через 20 хвилин приземлиться гелікоптер, який перевозить хвору людину. Попросили сприяння", - пояснили правоохоронці.

У поліції не змогли пояснити, кому належить гелікоптер і чому він приземлився саме біля ТРЦ.

Нагадаємо, що літак з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом на борту, який прямував до Китаю, несподівано приземлився в Москві.

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