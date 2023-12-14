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П'ять років ув’язнення за збут кокаїну: вирок наркодилеру київської еліти Чернецькому залишили без змін

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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П'ять років ув’язнення за збут кокаїну: вирок наркодилеру київської еліти Чернецькому залишили без змін

Фото: із соцмереж

Обвинувачений перебуває під вартою.

У Києві суд залишив без змін вирок постачальнику кокаїну для української еліти Юрію Чернецькому: п'ять років ув’язнення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура 14 грудня.

"За участі прокурора Київської міської прокуратури апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції, яким до п'яти років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Доведено, що Чернецький займався збутом кокаїну на території столичного регіону, а також зберігав наркотичний засіб за місцем проживання.

У грудні 2022 року вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

У ході розгляду апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції відхилив доводи сторони захисту та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. За результатом судового розгляду прокурором повністю доведено вину чоловіка в інкримінованих злочинах.

Як стало відомо, у тарвні про себе нагадала і колишня дружина Чернецького. Блогерка, співачка та колишня дружина засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького Інна Воронова в ніч проти 16 травня запостила в Instagram фото й відео польотів ракет на Київ та роботи ППО. Після шквалу критики жінка видалила відео та фото, а згодом записала відео і перепросила.  За її словами, вона "не знала, що відбувається".

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Дата публікації
Перегляди
298
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