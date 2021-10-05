П'ять років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки: у Києві взято під варту 37-річного чоловіка

Зловмисник може отримати вирок - 15 років за ґратами.

У Києві взято під варту чоловіка, який п'ять років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом'янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом зґвалтування та розбещення 14-річної дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, проживаючи разом із матір’ю малолітньої дівчинки протягом 2016 – 2021 років, вчиняв розпусні дії щодо неї та в подальшому систематично вступав із нею в статевий зв'язок", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурора чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Уродженець Луганської області скористався тим, що 17-річна дівчина лежала непритомна у гаражі, та вступив з нею у статеві зносини.

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