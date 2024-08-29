П'ять годин тривоги та десятки дронів: стали відомі деталі атаки по Києву

Окупанти здійснили третю повітряну атаку на Київ за останні чотири дні. Цього разу ворог застосував виключно ударні БпЛА.

Про наслідки атаки повідомили у КМВА.

"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться у повідомленні.

Які наслідки в районах:

Внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку

В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без наслідків

В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували

Минулося без жертв та постраждалих.

Раніше стало відомо, що у Черкасах виникла пожежа через ворожу атаку.

Рух досі не відновлено! Київська ГЕС зазнала катастрофічних наслідків?

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