П'яний і без документів: у Борисполі водій протаранив п'ять припаркованих автівок (відео)

Обійшлося без постраждалих.
У Борисполі Київської області водій Mazda протаранив п'ять припаркованих автівок. Чоловік сів за кермо п'яний і без документів.
Про це 10 лютого повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області.
ДТП на вулиці Головатого сталася напередодні, близько 10-ї години вечора. Обійшлося без постраждалих.
Водій відмовився пройти огляд на стан сп'яніння. Під час спілкування із патрульними чоловік поводився зухвало, кричав, нецензурно висловлювався, не реагував на зауваження.
Правопорушника доставили в поліцейський відділок. На нього склали аж п'ять адмінматеріалів та винесли постанову за керування без водійського посвідчення.
Нагадаємо, що у Рівненській області водій напідпитку так втікав від копів, що розбив машину об дерево.
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