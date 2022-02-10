П'яний і без документів: у Борисполі водій протаранив п'ять припаркованих автівок (відео)

П'яний і без документів: у Борисполі водій протаранив п'ять припаркованих автівок (відео)

Обійшлося без постраждалих.

У Борисполі Київської області водій Mazda протаранив п'ять припаркованих автівок. Чоловік сів за кермо п'яний і без документів.

Про це 10 лютого повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області.

ДТП на вулиці Головатого сталася напередодні, близько 10-ї години вечора. Обійшлося без постраждалих.

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Водій відмовився пройти огляд на стан сп'яніння. Під час спілкування із патрульними чоловік поводився зухвало, кричав, нецензурно висловлювався, не реагував на зауваження.

Правопорушника доставили в поліцейський відділок. На нього склали аж п'ять адмінматеріалів та винесли постанову за керування без водійського посвідчення.

Нагадаємо, що у Рівненській області водій напідпитку так втікав від копів, що розбив машину об дерево.

Патрульна поліція Київської області / Facebook

Патрульна поліція Київської області / Facebook

У Борисполі п'яний водій протаранив п'ять автівок

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