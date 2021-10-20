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П'яний батько вигнав з дому: у Борисполі вночі на вулиці виявили 8-річного хлопчика без верхнього одягу

П'яний батько вигнав з дому: у Борисполі вночі на вулиці виявили 8-річного хлопчика без верхнього одягу

Патрульна поліція Київської області / Facebook

Весь час, поки сина не було вдома, стурбована мати шукала його.

У Борисполі вночі на вулиці виявили 8-річного хлопчика без верхнього одягу.

З'ясувалося, що дитину вигнав з дому п'яний батько.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Вчора близько опівночі бориспільські патрульні отримали повідомлення про виявлення малолітнього хлопчика, який був сам надворі в таку пізню годину. Також заявник звернув увагу, що хлопчик був занадто легко одягнений. Чоловік дізнався, що дитину вигнав з дому нетверезий батько", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце виклику, на зупинці громадського транспорту інспектори помітили малолітню дитину.

Поліцейські дізнались у хлопчика його адресу.

Приїхавши до дитини додому, патрульні зустріли стурбовану маму, яка повідомила, що весь час, поки її 8-річного сина не було вдома, шукала його.

Інспектори передали хлопчика матері та провели з нею профілактичну бесіду. Жінка написала пояснення щодо цієї ситуації, яке патрульні передадуть до відділку поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка побилася з чоловіком, який пожбурив каміння в обличчя її 2-річному синові.

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