П'яний батько вигнав з дому: у Борисполі вночі на вулиці виявили 8-річного хлопчика без верхнього одягу

Весь час, поки сина не було вдома, стурбована мати шукала його.
У Борисполі вночі на вулиці виявили 8-річного хлопчика без верхнього одягу.
З'ясувалося, що дитину вигнав з дому п'яний батько.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
"Вчора близько опівночі бориспільські патрульні отримали повідомлення про виявлення малолітнього хлопчика, який був сам надворі в таку пізню годину. Також заявник звернув увагу, що хлопчик був занадто легко одягнений. Чоловік дізнався, що дитину вигнав з дому нетверезий батько", - йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце виклику, на зупинці громадського транспорту інспектори помітили малолітню дитину.
Поліцейські дізнались у хлопчика його адресу.
Приїхавши до дитини додому, патрульні зустріли стурбовану маму, яка повідомила, що весь час, поки її 8-річного сина не було вдома, шукала його.
Інспектори передали хлопчика матері та провели з нею профілактичну бесіду. Жінка написала пояснення щодо цієї ситуації, яке патрульні передадуть до відділку поліції.
Нагадаємо, у Дніпрі жінка побилася з чоловіком, який пожбурив каміння в обличчя її 2-річному синові.