П'яний батько вигнав з дому: у Борисполі вночі на вулиці виявили 8-річного хлопчика без верхнього одягу

П'яний батько вигнав з дому: у Борисполі вночі на вулиці виявили 8-річного хлопчика без верхнього одягу

Весь час, поки сина не було вдома, стурбована мати шукала його.

У Борисполі вночі на вулиці виявили 8-річного хлопчика без верхнього одягу.

З'ясувалося, що дитину вигнав з дому п'яний батько.

Також читайте Переконання батьків, які сильно шкодять їхнім дітям

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Вчора близько опівночі бориспільські патрульні отримали повідомлення про виявлення малолітнього хлопчика, який був сам надворі в таку пізню годину. Також заявник звернув увагу, що хлопчик був занадто легко одягнений. Чоловік дізнався, що дитину вигнав з дому нетверезий батько", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце виклику, на зупинці громадського транспорту інспектори помітили малолітню дитину.

Поліцейські дізнались у хлопчика його адресу.

Приїхавши до дитини додому, патрульні зустріли стурбовану маму, яка повідомила, що весь час, поки її 8-річного сина не було вдома, шукала його.

Інспектори передали хлопчика матері та провели з нею профілактичну бесіду. Жінка написала пояснення щодо цієї ситуації, яке патрульні передадуть до відділку поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка побилася з чоловіком, який пожбурив каміння в обличчя її 2-річному синові.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання