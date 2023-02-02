П'яні вечірки в Києві: стало відомо, як покарають хлопців, які принижували дівчат

Хлопці знущались і принижували дівчат, знімали це на камеру та викладали відео в Мережу.

Організаторів п'яних вечірок у Києві затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області поліцейські провели обшуки.

Фото: Андрій Нєбитов

"Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Телеграм-каналі та Інстаграм", - розповів Нєбитов.

Обом фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.

Слідчі і прокурори Київської області звернуться до суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу долю зловмисників вирішить суд.

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, що двом хлопцям, які проходять у справі щодо п'яних вечірок у Києві, вручили підозри. Ще шістьом - видали повістки до військкомату.

Розбещували та знущались на камеру: поліція провела обшуки у організаторів скандальних вечірок

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