П’яні вечірки у Києві: ​​блогерів, які знущалися з безпомічних дівчат і знімали їх у порно, заарештовано (фото)

Молодикам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

У Києві взято під варту блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись із безпомічних дівчат.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

За клопотанням ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури двом блогерам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Раніше молодикам повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

У прокуратурі зазначили, що підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до непритомного стану. Надалі, користуючись безпорадним станом молодих жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Фото: Прокуратура Київської області

Досудове розслідування за оперативними матеріалами співробітників Департаменту міграційної поліції Нацполіції України триває.

Нагадаємо, оприлюднено нові подробиці гучної історії про затримання співробітниками СБУ високопоставлених поліцейських, які, за версією слідства, "кришували" проституцію в столиці та інших регіонах.

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