П'яні вечірки із секс-насильством: підозру отримав третій учасник, який знімав все на відео

21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснював відеофіксації злочинних дій.

Поліція оголосила підозру третьому фігурантові п’яних вечірок у Києві, де хлопці споювала дівчат і чинили над ними сексуальне насильство.

Про це інформує поліція Київської області.

За словами правоохоронці, 21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснював відеофіксації злочинних дій.

"Працівники слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури фігуранту повідомили про підозру [ч. 3 ст. 153 КК України]", – йдеться в повідомленні.

Зловмисникові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кижві компанія молодиків доводила дівчат до стану безпорадності, змушувала виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумилась із жертв в соцмережах.

1 лютого правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області та підтвердили причетність до злочину групи осіб.

Пізніше стало відомо, що блогерів, які знущалися з безпомічних дівчат і знімали їх у порно, заарештовано.

Модель та власниця тату-студії Аліна Левчук показала, як виглядали запрошення, на п'яні вечірки, де знущались з дівчат. За її словами, там немає жодного натяку на алкоголь чи насильство, а навпаки - йшлось про благодійність.

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