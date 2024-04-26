Пʼяна ДТП у Броварах за участю чиновника: реакція КОВА та деталі від поліції

Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено.

Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична”, — написав він.

Кравченко наголосив, що подібна поведінка посадовця неприпустима: “Я звертаюся до правоохоронців — в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі”.

Подробиці від поліції

Поліція Київщини встановлює обставини ДТП за участю посадовця районної військової адміністрації. Внаслідок аварії потерпіло чотири особи, серед яких дитина. На місці події працюють слідчо-оперативна група та лікарі.

Автопригода сталась сьогодні, 26 квітня, у місті Бровари, що на Київщині. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — дитина.

Перевірка на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

На місці продовжують працювати поліцейські.

Нагадаємо, голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко, перебуваючи напідпитку, ввечері 26 квітня збив 4 людей на пішохідному переході.

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