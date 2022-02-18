Озеленення і наземні переходи: на Хрещатику збираються зробити капітальний ремонт

Озеленення і наземні переходи: на Хрещатику збираються зробити капітальний ремонт

Перший етап ремонту розпочнуть вже за місяць.

На головній вулиці Києва — Хрещатик — збираються зробити перший за 18 років капітальний ремонт. Зокрема, планують замінити покриття проїжджої частини та тротуарів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КК "Київавтодор".

Як зазначає виконувач обов’язків генерального директора КК "Київавтодор" Олександр Федоренко, перший за 18 років капітальний ремонт вулиці Хрещатик розпочнуть вже за місяць. Роботи виконуватимуть цілодобово і перший етап мають закінчити вже наприкінці травня.

"В рамках ремонту замінять асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення), облаштують велодоріжки, відремонтують систему зливової каналізації", – розповів Федоренко.

За його словами, вулиця стане зеленішою — на оновлених газонах влаштують систему автополиву й висадять нові дерева.

Крім того, планується також капітальний ремонт підземних пішохідних переходів. Передбачено й облаштування наземних пішохідних переходів.

Федоренко підкреслює, що повністю перекривати центр міста не будуть. Рух транспорту обмежуватимуть лише на окремих кварталах.

"Перекривати вулицю на всій протяжності (від пл. Європейської до пл. Бессарабської) не планується. Під час виконання робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул. Б. Хмельницького – пл. Європейська і вул. Б. Хмельницького – пл. Бессарабська). Схеми об’їзду будуть опубліковані на ресурсах КМДА і "Київавтодру" згодом", – додав Олександр Федоренко.

Повністю закінчити капітальний ремонт Хрещатику планують восени цього року.

Нагадаємо, вчора, 17 лютого, у Києві просто з-під землі забив потужний гейзер — на Теремках біля Іподрому прорвало трубу.

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