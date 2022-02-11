Отруєння собак в київському Гідропарку: у ветлікарні помер другий пес

Причина смерті - внутрішні хімічні ураження.

В київському Гідропарку в районі спортивного містечка невідомі отруїли двох собак, одна тварина загинула одразу, другу відвезли у критичному стані до клініки, але невдовзі пес помер.

Причина смерті – внутрішні хімічні ураження. Отрута вразила усі внутрішні органи.

Також читайте Під Києвом невідомі жорстоко вбили зайця та козулю: інцидент розслідує поліція

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

На днях у районі Гідропарку місцеві мешканці виявили двох отруєних собак. Одна тварина одразу ж померла на місці. А за життя другої – собаки Марти – вирішили поборотися небайдужі. Її екстрено відвезли до спеціалізованого медзакладу.

На порятунок тварини навіть організували збір коштів, але, на жаль, собаку врятувати не вдалося.

Зазначимо, що через отруєння собак у столичному Гідропарку розпочато кримінальне провадження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Дніпровського управління поліції за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють свідків та обставини події, а також осіб, причетних до злочину. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, рік тому на території Гідропарку невідомі розкидали отруту для собак. Від отруєння загинув собака Річчі, якого добре знали кияни, які часто бувають на острові. Пізніше були знайдені тіла ще двох місцевих собак.

Читайте також: