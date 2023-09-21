Отруєння дітей у приватному садочку в Києві на Дарниці: що показало епідрозслідування

Лабораторний аналіз виявив у відібраних зразках кишкову паличку, крім того, проби води не відповідають нормі.

Головне управління Держпродспоживслужби у Києві оприлюднило результати епідрозслідування випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей, які відвідують приватний садочок у Києві. Тоді захворіло четверо дітей, всі вони були госпіталізовані. Постачальником харчування до закладу є ТОВ “Кідс Кейтеринг Київ”.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

На початку вересня фахівці провели позаплановий захід державного нагляду (інспектування) приватного закладу дошкільної освіти за двома адресами вул. Грузинська, 35-А та вул. Анни Ахматової, 35-Б.

Перевіряли дотримання вимог законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів із проведенням лабораторних досліджень.

За результатами видано:

акти складені за результатами проведення позапланового заходу (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти,

рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів,

припис про усунення порушення вимог законодавства.

Так, за результатами лабораторних досліджень за адресою вул. Грузинська, 35-А у 10 із 20 відібраних змивів з об’єктів навколишнього середовища виявлено бактерії групи кишкової палички, дві проби води не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”; за адресою вул. Анни Ахматової, 35-Б у 8 з 20 відібраних змивів із об’єктів навколишнього середовища виявлено бактерії групи кишкової палички.

Виявлені порушення становлять загрозу для життя та/або здоров`я дітей. Тому головний держінспектор виніс рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, видано приписи про усунення порушення вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин.

Нагадаємо, у Броварах рятують сім’ю від отруєння блідою поганкою.

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