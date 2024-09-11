Отруєння Десни: коли забруднена вода може досягти Київщини

Ситуація із забрудненням води в річці Десна контрольована. Втім, вода орієнтовно може досягти Київщини 14-16 вересня.

Про це повідомила очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук під час телемарафону.

За її словами, із таким забруднення "Київодоканал" впорається своїми силами. Втім, влада готується і до іншого розвитку подій.

"Якщо все-таки забруднення може перевищувати деякі норми, ми напрацьовуємо спільно з водоканалом необхідні технологічні процеси, щоб їм набагато швидше і краще було впоратися з цим і не допустити погіршення ситуації з водою на Київщині", - наголошує міністерка.

Гринчук зауважила, фахівці щоденно проводять моніторинг стану води на водозаборах і вище за течією. Зазначається, що в районі Чернігова вже покращилася ситуація.

"Забруднення поступово розбавляється. Ми фіксуємо цей процес. Хочу запевнити, що ситуація контрольована", - заявила очільниця міністерства.

Як повідомлялося, через забруднення Десни Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води на Деснянських водопровідних станціях.

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