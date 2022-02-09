Отримати IPhone за копійки: киянин вигадав аферу з посилкою і одразу поплатився (відео)

Отримати IPhone за копійки: киянин вигадав аферу з посилкою і одразу поплатився (відео)

Чоловік до афери готувався завчасно.

У місті Узин на Київщині чоловік вигадав, як за копійки на пошті отримати телефон вартістю майже 50 тисяч гривень. Але афера не вдалася - зловмисника затримали поліцейські недалеко від відділення.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

Чоловік до афери готувався завчасно. Він замовив через Інтернет-магазин телефон, а на пошту прийшов з його дешевою копією, щоб поміняти їх.

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Під час огляду посилки киянин помітно нервував. Коли він побачив, що працівники пошти за ним постійно спостерігають, вихопив коробку з-під оригіналу у однієї із працівниць та кинувся навтьоки.

На вулиці чоловік позбувся копії телефону, але далеко втекти не зміг. Його затримали працівники поліції, які перебували поза службою, але знаходилися поруч.

Нагадаємо, що у Києві двох чоловіків викрили на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів США. Якість фальшивих банкнот була настільки високою, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнавали підробку.

Національна поліція Київської області

Національна поліція Київської області

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