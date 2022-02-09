Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Отримати IPhone за копійки: киянин вигадав аферу з посилкою і одразу поплатився (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Отримати IPhone за копійки: киянин вигадав аферу з посилкою і одразу поплатився (відео)

Associated Press

Чоловік до афери готувався завчасно.

У місті Узин на Київщині чоловік вигадав, як за копійки на пошті отримати телефон вартістю майже 50 тисяч гривень. Але афера не вдалася - зловмисника затримали поліцейські недалеко від відділення.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

Чоловік до афери готувався завчасно. Він замовив через Інтернет-магазин телефон, а на пошту прийшов з його дешевою копією, щоб поміняти їх.

Під час огляду посилки киянин помітно нервував. Коли він побачив, що працівники пошти за ним постійно спостерігають, вихопив коробку з-під оригіналу у однієї із працівниць та кинувся навтьоки

На вулиці чоловік позбувся копії телефону, але далеко втекти не зміг. Його затримали працівники поліції, які перебували поза службою, але знаходилися поруч.

Нагадаємо, що у Києві двох чоловіків викрили на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів США. Якість фальшивих банкнот була настільки високою, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнавали підробку.

© Національна поліція Київської області
Національна поліція Київської області
© Національна поліція Київської області
Національна поліція Київської області

Читайте також:

Наступна публікація