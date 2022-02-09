Отримати IPhone за копійки: киянин вигадав аферу з посилкою і одразу поплатився (відео)

Чоловік до афери готувався завчасно.
У місті Узин на Київщині чоловік вигадав, як за копійки на пошті отримати телефон вартістю майже 50 тисяч гривень. Але афера не вдалася - зловмисника затримали поліцейські недалеко від відділення.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.
Чоловік до афери готувався завчасно. Він замовив через Інтернет-магазин телефон, а на пошту прийшов з його дешевою копією, щоб поміняти їх.
Під час огляду посилки киянин помітно нервував. Коли він побачив, що працівники пошти за ним постійно спостерігають, вихопив коробку з-під оригіналу у однієї із працівниць та кинувся навтьоки.
На вулиці чоловік позбувся копії телефону, але далеко втекти не зміг. Його затримали працівники поліції, які перебували поза службою, але знаходилися поруч.
Нагадаємо, що у Києві двох чоловіків викрили на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів США. Якість фальшивих банкнот була настільки високою, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнавали підробку.
Читайте також:
- "Залишила з голим задом і трьома дітьми": під Запоріжжям ексдружина незаконно забрала у чоловіка 13 авто і будинок
- Наймасштабніша фармацевтична афера: подружжя, яке продавало фальшиві ліки для онкохворих, постало перед судом
- "Називають ім'я жертви та забирають посилку": в Україні з'явилась нова шахрайська схема через ОLХ та "Укрпошту"