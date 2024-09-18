Осінь встановила у Києві новий температурний рекорд

У Києві 17 вересня було зафіксовано новий температурний рекорд для цього дня. Відзначено, що мінімальна температура повітря у столиці на той день становила 16,7°С. Це вище за попередній рекорд, який було встановлено в 1947 році.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

У звіті зазначається, що 17 вересня температура в Києві не опустилася нижче 16,7°С, що є найвищим показником для цього дня з моменту початку спостережень. Таким чином, встановлений рекорд перевищує попередній температурний максимум, зафіксований 77 років тому.

Нагадаємо, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук повідомив, що кліматичне потепління не лише завдасть шкоди, але може також принести користь окремим галузям. Він зазначив, що зменшення кількості води ймовірно призведе до необхідності адаптації системи використання земель у сільському господарстві.

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