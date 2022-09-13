Осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму - обсерваторія

Метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму. Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +14,9°С. Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в обсерваторії, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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