"Орки можуть спробувати ще раз "взяти Київ за 2 дні", столиця має бути готова до оборони" - Кличко

"Орки можуть спробувати ще раз "взяти Київ за 2 дні", столиця має бути готова до оборони" - Кличко

Відступ окупантів від Києва це ще не ознака їхньої відмови від прагнення захопити столицю, каже Кличко.

Російські окупанти можуть ще раз спробувати захопити Київ, тож місто повинно бути готовим до оборони.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram.

"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця має й надалі бути готова до оборони", - зазначив він.

Також Віталій Кличко разом із Володимиром Кличком в ефірі одного з найбільших американських телеканалів ABC розповіли, про те, як загарбники продовжують звірствувати і чинити геноцид українського народу в регіонах, у які вони вдерлися.

Нагадаємо, українська розвідка фіксує, що ворог накопичує сили у білоруському Гомелі. Хоч прямі атаки на столицю поки що на паузі, а в самому місті навіть поменшало блокпостів, збройні сили укріплюють лінію оборони і не відкидають повторних спроб росіян зайти через північний кордон.

До слова, радник голови Офісу президента Олексій Арестович в 1% оцінює ймовірність повторної спроби штурму Києва російськими військами. Водночас він зазначає, що від російських військових можна "чекати будь-якого ідіотизму".