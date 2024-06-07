Організувала схему для ухилянтів: екснардепці Сисоєнко суд обрав запобіжний захід

Колишній народній депутатці Ірині Сисоєнко, яку підозрюють в організації схеми для ухилянтів, суд обрав запобіжний захід. Їй визначили заставу в розмірі 904 тисяч гривень. Вона її сплатила та вийшла з-під варти.

Про це пише видання Zaxid.net.

Як стало відомо, у Київській міській прокуратурі Голосіївський районний суд Києва обрав Ірині Сисоєнко та посереднику з Львівщини запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 904 тисячі гривень та близько 250 тисяч гривень відповідно. Ще одна лікарка з Львівщини отримала запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Колишня 42-річна нардепка одразу сплатила заставу та вийшла з-під варти.

“У Київській міській прокуратурі уточнили, що більшість фактів стосувалися отримання грошей з працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності у зв’язку з професійною діяльністю. Обшуки проводили в Соснівці та у Львові”, - пише видання.

Нагадаємо, що в Києві затримали екснардепку, яка організувала схему для ухилянтів.

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