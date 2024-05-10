Організатор п’яних секс-вечірок у Києві Андрій Ярина вийшов з-під варти

Обвинувачений вніс заставу в розмірі 272 500 гривень.
Організатор п'яних секс-вечірок Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави в 272 500 гривень.
Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі у відповіді на запит "Суспільного".
Прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.
"Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти", — зазначили у прокуратурі.
Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт.
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Нагадаємо, взимку у Мережі розгорівся скандал через те, що група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля, а відео зливала в соцмережу. Скандальні блогери родом з Івано-Франківської області, потім вони переїхали до столиці.
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