Організатор п’яних секс-вечірок у Києві Андрій Ярина вийшов з-під варти

Організатор п'яних секс-вечірок Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави в 272 500 гривень.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі у відповіді на запит "Суспільного".

Прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

"Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти", — зазначили у прокуратурі.

Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

Читайте також провідні новини дня:

Нагадаємо, взимку у Мережі розгорівся скандал через те, що група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля, а відео зливала в соцмережу. Скандальні блогери родом з Івано-Франківської області, потім вони переїхали до столиці.

Читайте також: