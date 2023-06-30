Оренда житла в Києві: скільки коштує зняти квартиру та чи будуть зростати ціни до кінця року

Станом на кінець червня 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить приблизно 9 000 гривень на місяць. Вартість двокімнатної квартири – близько 12 000 гривень на місяць. Трикімнатні коштують орієнтовно 15 000 гривень на місяць.

Про це сайту ТСН.ua повідомив рієлтор Олександр Бойко.

“Варто зазначити, що ці ціни є орієнтовними, і фактична вартість оренди може відрізнятися залежно від різних факторів, таких як розташування, площа, стан квартири, її обладнаність та рівень зручностей”, – каже рієлтор.

Ціни по районам

Ціни на оренду житла в Києві значно відрізняються в залежності від району, де розташована квартира. Так, у Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах через наближеність до центру та розвинену інфраструктуру середня вартість вища:

Голосіївський район – 16 500 грн

Печерський район – 23 000 грн

Шевченківський район – 20 000 грн

В Оболонському, Дарницькому, Деснянському, Солом'янському та інших районах, ціни на оренду нижчі. Вартість також залежить від попиту та пропозицій на ринку нерухомості, каже рієлтор.

Оболонський район – 9 500 грн

Дарницький район – 12 000 грн

Деснянський район – 8 000 грн

Солом'янський район – 11 000 грн

Святошинський район – 10 000 грн

Подільський район – 9 500 грн

Що буде з цінами на оренду восени

Прогнозувати точні зміни вартості оренди житла навряд чи можливо, оскільки це залежить від багатьох факторів, які можуть вплинути на ринок нерухомості, каже Олександр Бойко.

“Однак можна розглянути деякі загальні тенденції. Зазвичай попит на оренду житла в столиці збільшується впродовж літнього періоду, та особливо ближче до осені, коли студенти шукають житло перед новим навчальним роком або люди переїжджають. Це може призвести до певного зростання цін. Проте, осінь та зима можуть супроводжуватися невеликим попитом на оренду, що може вплинути на стабілізацію або навіть зниження цін”, – пояснює рієлтор.

За словами Олександра Бойка, оскільки повномасштабна війна триває і існує постійна ракетна загроза з боку країни-агресора, очікувати підвищення цін на оренду в столиці до кінця поточного року не варто.

Як змінилася вартість оренди протягом 2023 року

Вартість оренди за півроку не зазнала суттєвих змін, каже Олександр Бойко. Він зазначив, що зазвичай піковими періодами попиту на оренду є літо, весна та осінь.

Згідно з даними на сайті m2bomber, який аналізує всі оголошення, розміщені в Мережі, від початку 2023 року середня вартість оренди житла в Києві знизилася на 1,93%. За рік ціна виросла трохи менше, ніж на 10%.

Ціни на оренду квартир у Києві / m2bomber.com

Як змінилася вартість оренди житла в столиці від довоєнної

Олександр Бойко зазначив, що після повномасштабного вторгнення ціна оренди виросла на 10%, тобто в період з 24.02.2022 по 24.06.2023 року.

Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах. Так, покупець квартири на первинному ринку може реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде збудовано.

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