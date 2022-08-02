Оренда квартири в Києві: що можна знайти з бюджетом до 10 тис. грн під час війни (фото)

Попри те, що попит на оренду квартир у Києві відновився на 90% від довоєнного часу, оголошень на сайтах з пошуку нерухомості багато, а ціни невисокі.

Вартість оренди наразі стартує від 3 тисяч гривень за однокімнатні квартири. Маючи бюджет до 10 тисяч гривень, можна обирати серед понад 10 тисяч варіантів житла в столиці.

Про це свідчать дані сайтів з пошуку нерухомості dom.ria.com та olx.ua.

Більшість оголошень розміщені від ріелторів. Станом на початок серпня комісія за їх послуги в Києві становить 50%. При заселені як завжди необхідно сплатити за перший, останній місяці проживання (або залог) та посереднику.

Бюджетне житло

У Києві пропонують безліч варіантів оренди житла вартістю від 3 до 6 тис. грн. Це однокімнатні квартири в усіх районах міста із старим ремонтом, меблями та технікою. Чим вища ціна - тим краще або ближче квартира до центру.

dom.ria.com

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Ціни на однокімнатні квартири із більш-менш нормальним ремонтом стартують від 6 тисяч гривень, але їх небагато, усі вони далеко від станцій метро та центру. За таку ціну можна орендувати також непогану двокімнатну квартиру, наприклад, на Троєщині або в інших віддалених районах Києва.

За 6,5-7 тис. грн можна знайти гарну, але маленьку однокімнатну студію, площею до 30 кв. м.

dom.ria.com

dom.ria.com

Бюджет від 7 до 10 тисяч гривень

Маючи такий бюджет можна орендувати гарну однокімнатну або двокімнатну квартиру. Пропозиції є у різних районах столиці, їх швидко розбирають. За словами київських ріелторів, на пошук такого житла треба максимум 1,5 тижні. Часто квартири орендують за день-два після розміщення оголошення.

dom.ria.com

За 9-10 тис. грн можна орендувати однокімнатну квартиру поруч із метро, з сучасним ремонтом, меблями та технікою.

dom.ria.com

dom.ria.com

Нагадаємо, попит на оренду квартир у Києві відновився на 90%. Оренда однокімнатної квартири в столиці наразі коштує в середньому 8 тисяч гривень.

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